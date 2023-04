Napoli-Milan 0-4, Saelemaekers rivendica: “Noi siamo i campioni” (Di lunedì 3 aprile 2023) Prosegue la festa rossonera negli spogliatoi dello stadio Maradona. Nel match del sunday night, valido per il 28° turno della Serie A, il Milan affonda con un poker il Napoli e ritorna prepotentemente in corsa per il secondo posto. Tra i tanti protagonisti della serata c’è senza ombra di dubbio il tecnico rossonero, Stefano Pioli, oltre agli eroi in campo: da Brahim Diaz, a Leao con tanto di doppietta a Saelemakers. Rafael Leao, Milan @livephotosport Proprio Saelemaekers, subentrato nelle ripresa per Brahim Diaz, ha siglato il definitivo 0-4 rossonero. Il classe ’99 torna ad essere protagonista del Milan dopo mesi complicati condite da 25 presenze, 3 reti e 2 assist. Una prestazione che potrà inevitabilmente mutare le decisioni del tecnico Stefano Pioli per il finale di stagione. Intercettato dai ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 3 aprile 2023) Prosegue la festa rossonera negli spogliatoi dello stadio Maradona. Nel match del sunday night, valido per il 28° turno della Serie A, ilaffonda con un poker ile ritorna prepotentemente in corsa per il secondo posto. Tra i tanti protagonisti della serata c’è senza ombra di dubbio il tecnico rossonero, Stefano Pioli, oltre agli eroi in campo: da Brahim Diaz, a Leao con tanto di doppietta a Saelemakers. Rafael Leao,@livephotosport Proprio, subentrato nelle ripresa per Brahim Diaz, ha siglato il definitivo 0-4 rossonero. Il classe ’99 torna ad essere protagonista deldopo mesi complicati condite da 25 presenze, 3 reti e 2 assist. Una prestazione che potrà inevitabilmente mutare le decisioni del tecnico Stefano Pioli per il finale di stagione. Intercettato dai ...

