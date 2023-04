Napoli-Milan 0-4, dichiarazioni shock in tv: ”Il Napoli ha perso di proposito!” (Di lunedì 3 aprile 2023) Napoli-Milan 0-4, dichiarazioni shock in tv: ecco che cosa avrebbe riferito un noto commentatore nel post partita. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La sconfitta per 4-0 del Napoli fa ancora rumore. A 24 ore dalla pesantissima sconfitta casalinga contro il Milan, in casa azzurra ci si lecca le ferite per capire quali siano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 3 aprile 2023)0-4,in tv: ecco che cosa avrebbe riferito un noto commentatore nel post partita. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La sconfitta per 4-0 delfa ancora rumore. A 24 ore dalla pesantissima sconfitta casalinga contro il, in casa azzurra ci si lecca le ferite per capire quali siano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus ????. - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - GruwFrequency : RT @AntoVitiello: Da #Milanello Il #Milan spera di recuperare #Kalulu per la #ChampionsLeague (più probabile il ritorno) Invece #Messias… - Iosoioevoinuns1 : @serracchiani Ma stai muta avete fatto la fine come il napoli con il Milan -