Napoli-Milan 0-4 | capolavoro di Pioli | messaggio Champions per il Diavolo

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il primo capitolo di tre, con i prossimi fissati per il doppio confronto inLeague nei quarti di finale, va al. Al Maradona ilsoccombe per 0-4 sotto i colpi di unin formato smagliante, solido difensivamente e devastante davanti. Il risultato è un poker da sogno pere tante buone notizie, dal ritorno al gol di Leao al sorpasso ai cugini dell’Inter in classifica al terzo posto. Di Lorenzo e Tonali,@livephotosport, corsa allafra campionato e coppa Ilche si è visto asembra veramente la squadra dell’anno scorso vincitrice dello scudetto. Con uno smalto molto europeoprova ad uscire dalla ...