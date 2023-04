Napoli-Milan (0-4): analisi tattica e considerazioni (Di lunedì 3 aprile 2023) L’analisi tattica di Napoli-Milan di questa sera non può prescindere dal fatto che questa è la gara 1 di 3 che in poche settimane vedranno di fronte queste due squadre. Questa partita aveva un valore molto elevato soprattutto per il Milan in cerca di conferme e di accrescere l’autostima in vista dei due prossimi incontri che varranno la qualificazione alle semifinali di Champions League. Ma anche in proiezione campionato la vittoria ottenuta è molto importante per il Milan per riprendersi il quarto posto che la Roma le ha strappato dopo la vittoria del pomeriggio. Quindi Pioli non può fare i calcoli e deve spingere sull’acceleratore a partire da questo primo incontro senza fare calcoli. Il Milan deve fare i conti con gli infortuni di Messias, Ibrahimovi? e soprattutto ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 3 aprile 2023) L’didi questa sera non può prescindere dal fatto che questa è la gara 1 di 3 che in poche settimane vedranno di fronte queste due squadre. Questa partita aveva un valore molto elevato soprattutto per ilin cerca di conferme e di accrescere l’autostima in vista dei due prossimi incontri che varranno la qualificazione alle semifinali di Champions League. Ma anche in proiezione campionato la vittoria ottenuta è molto importante per ilper riprendersi il quarto posto che la Roma le ha strappato dopo la vittoria del pomeriggio. Quindi Pioli non può fare i calcoli e deve spingere sull’acceleratore a partire da questo primo incontro senza fare calcoli. Ildeve fare i conti con gli infortuni di Messias, Ibrahimovi? e soprattutto ...

