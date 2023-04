Napoli, Manfredi: «Questo deve essere un periodo di festa e non di contrapposizione» (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sugli scontri di ieri nella curva: «Dobbiamo assolutamente ricomporre un’unità nel tifo» Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato degli scontri nella curva partenopea nella sfida di ieri sera. Di seguito le sue parole, riportate dall’Ansa. «Questo deve essere un periodo di festa e non di contrapposizione. Dobbiamo assolutamente ricomporre un’unità nel tifo e trovare una forma di partecipazione inclusiva e popolare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole del sindaco di, Gaetano, sugli scontri di ieri nella curva: «Dobbiamo assolutamente ricomporre un’unità nel tifo» Il sindaco di, Gaetano, ha parlato degli scontri nella curva partenopea nella sfida di ieri sera. Di seguito le sue parole, riportate dall’Ansa. «undie non di. Dobbiamo assolutamente ricomporre un’unità nel tifo e trovare una forma di partecipazione inclusiva e popolare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, il sindaco #Manfredi: “Bisogna ricomporre un’unità nel tifo, dev’essere un periodo di festa” - CalcioNews24 : Napoli, Manfredi: «Questo deve essere un periodo di festa e non di contrapposizione» - Adoir9_ : RT @sportface2016: #Napoli, il sindaco #Manfredi: “Bisogna ricomporre un’unità nel tifo, dev’essere un periodo di festa” - PianetaN : Apertura di Manfredi per la risoluzione della clamorosa frattura tra gli ultras e il Napoli! #pianetanapoli… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: 'Se questo paese è a due o tre velocità, non lo si deve alle autonomie ma a decisioni centrali sbagliate', con queste parole G… -