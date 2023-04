Napoli, la batosta con il Milan pesa tantissimo: ecco perché (Di lunedì 3 aprile 2023) Clamorosa sconfitta in casa della capolista contro i rossoneri per 4-0, ma il ko è ancora più gravoso dei tre punti in palio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Clamoroso e inaspettato tonfo del Napoli in casa contro il Milan nel posticipo della ventottesima giornata. I partenopei sono stati surclassati per 4-0 dalla squadra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Clamorosa sconfitta in casa della capolista contro i rossoneri per 4-0, ma il ko è ancora più gravoso dei tre punti in palio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Clamoroso e inaspettato tonfo delin casa contro ilnel posticipo della ventottesima giornata. I partenopei sono stati surclassati per 4-0 dalla squadra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

