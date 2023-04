Napoli, Kvaratskhelia sconsolato nello spogliatoio, la reazione dei compagni (Di lunedì 3 aprile 2023) Kvaratskhelia delusi per la sconfitta del suo Napoli contro il Milan. Il georgiano si è sfogato negli spogliatoi del Maradona. La prestazione del Napoli contro il Milan è stata davvero deludente, con una sconfitta che sicuramente ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. Tuttavia, potrebbe anche rappresentare un’opportunità per l’allenatore Luciano Spalletti di riflettere su alcune soluzioni necessarie per le partite di livello europeo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giovane talento georgiano Kvaratskhelia sembra essere stato un po’ bloccato dallo schema tattico proposto dal tecnico, e servirebbe quindi maggiore varietà. Ma conoscendo la visione del calcio di Spalletti, il coraggio non mancherà sicuramente. Kvaratskhelia, apparso tra i più delusi della ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023)delusi per la sconfitta del suocontro il Milan. Il georgiano si è sfogato negli spogliatoi del Maradona. La prestazione delcontro il Milan è stata davvero deludente, con una sconfitta che sicuramente ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. Tuttavia, potrebbe anche rappresentare un’opportunità per l’allenatore Luciano Spalletti di riflettere su alcune soluzioni necessarie per le partite di livello europeo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giovane talento georgianosembra essere stato un po’ bloccato dallo schema tattico proposto dal tecnico, e servirebbe quindi maggiore varietà. Ma conoscendo la visione del calcio di Spalletti, il coraggio non mancherà sicuramente., apparso tra i più delusi della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Quello che arriva da fuori mi carica' 'Sono un grande fan di Kvaratskhelia' Le parole di Leao dopo #NapoliMilan,… - napolimagazine : VIDEO NM - Napoli, autografi e selfie per #Kvaratskhelia: un tifoso gli chiede una doppia firma sulla stessa maglia… - napolipiucom : Napoli, Kvaratskhelia sconsolato nello spogliatoio, la reazione dei compagni #Champions #Kvaratskhelia #NapoliMilan… - FeldiJr : @Laudantes In realtà sarà l'unico a non vincere il premio di migliore nella sua categoria per il Napoli, anche se s… - Affaritaliani : Milan poker a Napoli. Diaz-Leo marziani al Maradona. Tonali dominatore. LE PAGELLE: PROMOSSI E BOCCIATI… -