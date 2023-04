Napoli, infortunio Osimhen: obiettivo rientro per la Champions (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha iniziato la settimana svolgendo terapie a Castel Volturno. Il nigeriano, tornato infortunato dalla trasferta in Africa con la sua nazionale, è ora fermo ai box a causa di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro ma lavora per recuperare in tempo per affrontare di nuovo il Milan, stavolta per l’andata dei quarti di Champions, in programma a San Siro mercoledì 12 aprile. Dopo la gara di campionato persa al Maradona, la squadra di Spalletti ha ripreso gli allenamenti per preparare la sfida contro il Lecce di venerdì alle 19. Lavoro di scarico in palestra per chi è sceso in campo dall’inizio contro il Milan, per gli altri della rosa una sessione composta da una prima fase di attivazione e poi una partita a campo ridotto, con Bereszynski che ha svolto lavoro personalizzato in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – L’attaccante delVictorha iniziato la settimana svolgendo terapie a Castel Volturno. Il nigeriano, tornato infortunato dalla trasferta in Africa con la sua nazionale, è ora fermo ai box a causa di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro ma lavora per recuperare in tempo per affrontare di nuovo il Milan, stavolta per l’andata dei quarti di, in programma a San Siro mercoledì 12 aprile. Dopo la gara di campionato persa al Maradona, la squadra di Spalletti ha ripreso gli allenamenti per preparare la sfida contro il Lecce di venerdì alle 19. Lavoro di scarico in palestra per chi è sceso in campo dall’inizio contro il Milan, per gli altri della rosa una sessione composta da una prima fase di attivazione e poi una partita a campo ridotto, con Bereszynski che ha svolto lavoro personalizzato in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - vivereitalia : Napoli, infortunio Osimhen: obiettivo rientro per la Champions - MilanLiveIT : ??#MilanNapoli - Infortunio #Osimhen: le ultime da Napoli in vista della #UCL - Spazio_Napoli : Brahim Diaz a rischio per la Champions? Le ultime sulle condizioni - peppeplaces70 : @Pistogolblasta2 Solo che oggi i giochi sono fatti , l’Inter l’ha battuto con i giochi aperti , e la prova sarà nei… -