Napoli, il peso di Osimhen: la sua assenza contro il Milan e quel rientro… (Di lunedì 3 aprile 2023) Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli esce sconfitto dalla prima sfida contro il Milan e c'è già chi invoca il ritorno di Osimhen Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 aprile 2023) Come riportato dal Corriere dello Sport, ilesce sconfitto dalla prima sfidaile c'è già chi invoca il ritorno di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Incalcolabile il peso in classifica del successo del #Milan. Poteva trovarsi stasera a -5 dall’Inter e fuori dalla… - PianetaMilan : #Napoli, il peso di #Osimhen: la sua assenza contro il #Milan e quel rientro... #SempreMilan - drGraziArcazzo : RT @ZZiliani: Incalcolabile il peso in classifica del successo del #Milan. Poteva trovarsi stasera a -5 dall’Inter e fuori dalla zona Champ… - sulsitodisimone : RT @ultimoranet: #Napoli, morto un 17enne all'interno di uno stabilimento industriale in disuso a Casalnuovo. In compagnia di due amici, si… - donperdono1 : RT @ZZiliani: Incalcolabile il peso in classifica del successo del #Milan. Poteva trovarsi stasera a -5 dall’Inter e fuori dalla zona Champ… -