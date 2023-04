Napoli, il KO con il Milan ha lasciato il segno: solo un incidente di percorso? (Di lunedì 3 aprile 2023) In una stagione pressoché perfetta, o quasi, fino ad ora solo le Milanesi sono riuscite a creare problemi e perplessità a questo Napoli. L’inaspettato 0-4 subito dal Milan non intacca, a livello di classifica, il destino dei partenopei, ma in ottica Champions League qualche dubbio in più, sicuramente, potrebbe pervadere le menti della truppa di Luciano Spalletti. Dopo una debacle di questo genere, in questa maniera, reagire al meglio non sarà certamente una passeggiata. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli @livephotosport Un Napoli irriconoscibile, mai pericoloso, distratto e in balia delle scorribande di un Milan scatenato. L’assenza di Osimhen può aver inciso, ma fino ad un certo punto. La forza degli azzurri non è mai stata riconosciuta in un singolo e in ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 3 aprile 2023) In una stagione pressoché perfetta, o quasi, fino ad oraleesi sono riuscite a creare problemi e perplessità a questo. L’inaspettato 0-4 subito dalnon intacca, a livello di classifica, il destino dei partenopei, ma in ottica Champions League qualche dubbio in più, sicuramente, potrebbe pervadere le menti della truppa di Luciano Spalletti. Dopo una debacle di questo genere, in questa maniera, reagire al meglio non sarà certamente una passeggiata. Luciano Spalletti, allenatore del@livephotosport Unirriconoscibile, mai pericoloso, distratto e in balia delle scorribande di unscatenato. L’assenza di Osimhen può aver inciso, ma fino ad un certo punto. La forza degli azzurri non è mai stata riconosciuta in un singolo e in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? ???????????? ???? ???????????? #??????????: ?????????????????? ???? #???????????????? ?????? ??-??! Partita perfetta a #Napoli, squadra concentrata e solida… - fulviogiuliani : Caso unico al mondo: squadra con 16, 17 o 19 punti di vantaggio sulla 2’ e… contestazione fuori dalla stadio. La ‘m… - ZZiliani : Incalcolabile il peso in classifica del successo del #Milan. Poteva trovarsi stasera a -5 dall’Inter e fuori dalla… - drdavidefuma : RT @SandroSca_rpa: Quindi stasera si scopre che -Napoli non può fare 102 punti -Mezza curva in mano a camorristi -Senza Osi gli schemi non… - MassimoScotto93 : @Laudantes Esistono le incompatibilità sportive. Per caratteristiche tecniche, il Napoli si sposa male con il Milan… -