Napoli, il capo dei Fedayn: "Pronti alla festa ma ci chiudono la porta in faccia" (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti"Non siamo impazziti, veniamo da mesi di lotta con la società per riavere quello che abbiamo sempre dato a questa squadra da 30 anni. Oggi non possiamo più invitare i tifosi a entrare con tamburi e bandiere. La presidenza del Napoli non vuole striscioni. Avevamo preparato le coreografie, fino all'altro giorno avevamo chiesto di rivedere delle decisioni, ma niente è cambiato. Nelle curve i gruppi organizzati non possono far entrare nulla". Lo ha detto a CalcioNapoli24.it Alessandro Cosentino, rappresentante dei gruppi ultras Fedayn della Curva B del Maradona, spiegando lo sciopero del tifo ieri al Maradona nel match contro il Milan, con cori delle due curve solo contro il presidente del club De Laurentiis. Cosentino sottolinea che al Maradona alle due curve "da mesi non ci permettono di far entrare nulla, non ...

