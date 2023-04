Napoli | Ferlaino | “Risultato sorprendente | Milan geloso degli azzurri”

(Di lunedì 3 aprile 2023) La 28a giornata di Serie A sta per chiudersi. Alle 20.45 si giocherà l’ultima partita tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sorpresa registrata in questo turno di campionato è certamente il trionfo roboante per 4-0 deldi Stefano Pioli suldi Luciano Spalletti. Tale esito ha spiazzato tutti i tifosicompreso un supporter particolare che ha scritto una pagina di storia del club partenopeo, l’ex presidente Corrado. Intervenuto a La Politica nel pallone su GR Parlamento,patron dei due scudetti delha parlato della cocente sconfitta rimediata dal club campano contro il Diavolo, lasciando trasparire anche un po’ la sua anima da tifoso. L’ex presidente rimasto nel cuore della gente partenopea ha espresso così il suo ...

