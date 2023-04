Napoli, Ferlaino: “Non c’è bisogno di ricucire alcun rapporto con i tifosi, la città è felice” (Di lunedì 3 aprile 2023) L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ in onda su Gr Parlamento, ha parlato della situazione tra la squadra campana ed i suoi sostenitori: “Non c’è bisogno di ricucire alcun rapporto, tutti i tifosi del Napoli stanno allestendo la città di striscioni e bandiere azzurre. Napoli è felice e contenta. La sconfitta di ieri è dovuta alla capacità del Milan di bloccare il gioco a centrocampo. Il Milan è riuscito a bloccare la fonte di gioco del Napoli e ieri si è ricordato di essere una grande squadra come quella dello scorso anno”. “Cosa succederà quando il Napoli vincerà lo scudetto? ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) L’ex presidente del, Corrado, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ in onda su Gr Parlamento, ha parlato della situazione tra la squadra campana ed i suoi sostenitori: “Non c’èdi, tutti idelstanno allestendo ladi striscioni e bandiere azzurre.e contenta. La sconfitta di ieri è dovuta alla capacità del Milan di bloccare il gioco a centrocampo. Il Milan è riuscito a bloccare la fonte di gioco dele ieri si è ricordato di essere una grande squadra come quella dello scorso anno”. “Cosa succederà quando ilvincerà lo scudetto? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #Ferlaino: 'Non c'è bisogno di ricucire alcun rapporto con i tifosi, la città è felice' - pulcinella77 : @VincenzoFusco69 Violenza va condannata! non c'è giustificazione. Resta il fatto che il Napoli per questa situazion… - pulcinella77 : @AntonioDiRosa13 Condanno la violenza. Però ci tengo a precisare che uno scudetto si vince quando c'è sinergia ultr… - DiegoBot_it : Con il Napoli è davvero finita. Io continuo ad andare d'accordo con Moggi, ma non con il presidente Ferlaino: quind… - DiegoBot_it : Con il Napoli è davvero finita. Io continuo ad andare d'accordo con Moggi, ma non con il presidente Ferlaino: quind… -