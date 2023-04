Napoli, Fedele: "Osimhen e Kvaratskhelia giocatori chiave" (Di lunedì 3 aprile 2023) Fedele a Ottochannel: «Osimhen e Kvaratskhelia giocatori chiave del Napoli, il ko lancia il Milan in Champions. Sul caso tifosi invoco un dialogo per trovare una soluzione» Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21 (per Pasqua la trasmissione andrà in onda sabato 8 alle 21): «Il Napoli ha giocato una partita da dimenticare, è stato un brutto e irriconoscibile Napoli, il Milan l'ha sovrastato e umiliato. Non era il vero Napoli, ovviamente: il suo destino dipende molto dalla prestazione di due giocatori imprescindibili, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia. Il ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 3 aprile 2023)a Ottochannel: «del, il ko lancia il Milan in Champions. Sul caso tifosi invoco un dialogo per trovare una soluzione» Il dirigente Enricoè intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21 (per Pasqua la trasmissione andrà in onda sabato 8 alle 21): «Ilha giocato una partita da dimenticare, è stato un brutto e irriconoscibile, il Milan l'ha sovrastato e umiliato. Non era il vero, ovviamente: il suo destino dipende molto dalla prestazione di dueimprescindibili, ovvero. Il ...

