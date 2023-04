Napoli, Di Lorenzo: “Non siamo stati noi, in Champions sarà diverso” (Di lunedì 3 aprile 2023) La sconfitta del Napoli contro il Milan in Serie A per 4-0 è forse uno dei risultati più inaspettati dell’ultimo weekend di Serie A. Se può non stupire la vittoria dei Campioni d’Italia in carica, forse con più motivazioni intrinseche, visto e considerando il peso dei 3 punti per poter conquistare l’accesso alla Champions League della prossima stagione, discorso che appare ampiamente archiviato per la squadra di Giovanni Di Lorenzo e compagni, sorprende lo score e la prestazione sottotono dei partenopei. Di Lorenzo e Tonali, Napoli-Milan @livephotosport Proprio della Champions League, nel quale Napoli e Milan si ritroveranno per darsi battaglia nei quarti di finale, a parlato il terzino destro e capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo. La ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 3 aprile 2023) La sconfitta delcontro il Milan in Serie A per 4-0 è forse uno dei risultati più inaspettati dell’ultimo weekend di Serie A. Se può non stupire la vittoria dei Campioni d’Italia in carica, forse con più motivazioni intrinseche, visto e considerando il peso dei 3 punti per poter conquistare l’accesso allaLeague della prossima stagione, discorso che appare ampiamente archiviato per la squadra di Giovanni Die compagni, sorprende lo score e la prestazione sottotono dei partenopei. Die Tonali,-Milan @livephotosport Proprio dellaLeague, nel qualee Milan si ritroveranno per darsi battaglia nei quarti di finale, a parlato il terzino destro e capitano degli azzurri, Giovanni Di. La ...

