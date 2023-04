Napoli | borseggi e rapine nella metropolitana | due arresti

(Di lunedì 3 aprile 2023)di Piazza Cavour. Arrestati Francesco Ziccardi e Enzo De Ponte, di 73 e 56 anni, già noti alle forze dell’ordine. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di, su richiesta della locale Procura, ed eseguita stamattina dai Carabinieri della StazioneStella e gli agenti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Napoli, borseggi e rapine nella metropolitana di piazza Cavour: due arresti [aggiornamento delle 07:32] - fattidinapoli : Napoli: Borseggi e rapine nei mezzi pubblici. Carabinieri e Polfer eseguono due arresti - - ilGazzettinoves : Borseggi e rapine sui mezzi pubblici a #Napoli, due arresti: le immagini della videosorveglianza - @_Carabinieri_… -

Principali obiettivi anziani e i turistiLa zia l'ha avviata al mestiere a 13 anni vedi anche Milano, la consigliera Romano sui: "... Daa Prato passando per Roma, ecco quali sono le località con il maggiore tasso di ...sono diminuiti a Roma, Torino e Bologna, sono rimasti invariati a, Milano e Firenze. Quali sono i reati in crescita Sono cresciuti i reati contro la persona, come le violenze ...

Napoli, borseggi e rapine nella metropolitana di piazza Cavour: due arresti Repubblica TV

Borseggi e rapine nei mezzi pubblici a Napoli: carabinieri e polizia ferroviaria eseguono due misure questa mattina ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...