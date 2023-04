Napoleon | Apple svela la data di uscita del film con Joaquin Phoenix diretto da Ridley Scott

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DaniloCanz : Sulla carta quest’anno Netflix ha molte frecce nel suo arco (Maestro,Rustin,The Killer, Nyad, Shirley,La meraviglio… -

è una collaborazione conTV+.... Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (con Leonardo DiCaprio), lo spy thriller Argylle del regista Matthew Vaughn, edi Ridley Scott. L'obiettivo dinon solo quello di ...... Rustin, The Killer, Nyad, Shirley, La meravigliosa storia di Henry Sugar, Leave the World Behind) seguonoTV+ (Blitz, Killers of the Flower Moon,, Tetris, Flora and Son) e A24 (Beau ...

Premio Oscar, una novità cambierebbe le carte in tavola per Apple e ... macitynet.it

Apple Studios ha svelato quando è stata fissata la data di uscita di Napoleon, il nuovo film diretto da Ridley Scott con star Joaquin Phoenix nel ruolo del leader francese. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — ...Ridley Scott historical action epic "Napoleon" starring Joaquin Phoenix will be released in theaters worldwide on November 22 and stream globally on Apple TV+ afterward. The film tells the story of ...