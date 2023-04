(Di lunedì 3 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdirevuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Invece adesso tutte le voci londinesi portano dritto proprioStamford Bridge. Ed appare quasi suggestiva l'ipotesi che in semifinale di Champions il Chelsea e il Bayern si possano ...... quel Julianche ha pagato a caro prezzo un post - Mondiale non all'altezza. "Gli ultimi ...all'estero ma la grandezza della sfida che mi si presentava ha fatto pendere la bilanciail ...ROMA - Julianè stato esonerato dal Bayern , ma l'interessedi lui non manca. Il Tottenham ci pensa, visto che l'addio con Antonio Conte è ormai certo. Il 35enne era nel mirino degli inglesi, già ...

Nagelsmann verso il Chelsea E Ancelotti... E De Zerbi... Quando la panchina scotta La Gazzetta dello Sport

Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 3 aprile 2023, si parla dell'esonero di Potter al Chelsea. Pagato 25 milioni (clausola rescissoria).Il Chelsea starebbe valutando il sostituto di Graham Potter, fresco di esonero: ai Blues piace molto Julian Nagelsmann ...