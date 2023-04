Nagelsmann, il Chelsea in dubbio per l’età. Il Bayern è pronto a tutto per risparmiare il suo ingaggio (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo l’esperienza del giovane Graham Potter e la sua recente sconfitta contro l’Aston Villa, il Chelsea e la nuova proprietà di Todd Boehly ci pensano due volte prima di ingaggiare qualcuno. La scelta, raccontava il Telegraph questa mattina, poteva ricadere su altri giovani allenatori: “Nagelsmann è il favorito, in passato ha lavorato con Stewart e il direttore tecnico del Chelsea Christopher Vivell al Lipsia”, scriveva il Telegraph. “Il Chelsea è impressionato dei suoi numeri – in riferimento a Nagelsmann – ma Todd Boehly e Behdad Eghbali sono preoccupati del fatto che è solo un 35enne“, scrive a sua volta Sky Sport. Con questa osservazione in più, il Chelsea potrebbe assecondare il lavoro del sostituto provvisorio Bruno Saltor. L’allenatore, dunque, potrebbe essere un argomento di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo l’esperienza del giovane Graham Potter e la sua recente sconfitta contro l’Aston Villa, ile la nuova proprietà di Todd Boehly ci pensano due volte prima di ingaggiare qualcuno. La scelta, raccontava il Telegraph questa mattina, poteva ricadere su altri giovani allenatori: “è il favorito, in passato ha lavorato con Stewart e il direttore tecnico delChristopher Vivell al Lipsia”, scriveva il Telegraph. “Ilè impressionato dei suoi numeri – in riferimento a– ma Todd Boehly e Behdad Eghbali sono preoccupati del fatto che è solo un 35enne“, scrive a sua volta Sky Sport. Con questa osservazione in più, ilpotrebbe assecondare il lavoro del sostituto provvisorio Bruno Saltor. L’allenatore, dunque, potrebbe essere un argomento di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #PremierLeague | Il @ChelseaFC insiste per #Nagelsmann ma l'allenatore vorrebbe andare a fine stagione: il punto - Chelsea_FL : Marco Silva to Chelsea?! #CFC - napolista : #Nagelsmann, il Chelsea in dubbio per l’età. Il #Bayern è pronto a tutto per risparmiare il suo ingaggio Quello ch… - dreamballalan : RT @Chels_HQ: #Chelsea's reported shortlist: ???? Julian Nagelsmann ???? Mauricio Pochettino ???? Luis Enrique ???? Luciano Spalletti ???? Oliver Gl… - claudiodubbiosi : RT @robypava: In pratica il Chelsea esonera Potter che era subentrato a Tuchel e potrebbe sostituirlo con Nagelsmann che è stato fatto fuor… -