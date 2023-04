Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Nagelsmann, futuro tutto da scrivere: il Bayern è pronto a trattare con altri club: Con l'esonero di Potter da part… - RadioSportiva : Dopo l'esonero di Potter, che a settembre aveva preso il posto di Tuchel, la squadra è stata affidata a Bruno Salto… - Gazzetta_it : Nagelsmann verso il Chelsea: è partito il valzer delle panchine. E l'Inter... - ghazawani11 : RT @calciomercatoit: ?? #Chelsea, per il tecnico del futuro tra #LuisEnrique e #Nagelsmann spunta anche #Spalletti #calciomercato https:/… - calciomercatoit : ?? #Chelsea, per il tecnico del futuro tra #LuisEnrique e #Nagelsmann spunta anche #Spalletti #calciomercato -

Secondo quanto riportato dal Telegraph , il nome delallenatore sarà scelto tra Julian(già contattato nelle scorse ore), Mauricio Pochettino (senza contratto), Oliver Glasner (...Invece adesso tutte le voci londinesi portano dritto proprioverso Stamford Bridge. Ed appare quasi suggestiva l'ipotesi che in semifinale di Champions il Chelsea e il Bayern si possano ...Il Chelsea desidera ringraziare Graham per tutti i suoi sforzi e contributi e gli augura ogni bene per il". Esborso notevole, pagato sette mesi fa ben 25 milioni di euro al Brighton, che poi ...

Nagelsmann, futuro tutto da scrivere: il Bayern è pronto a trattare ... Calciomercato.com

Le qualità del blasonato Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, non stanno passando inosservate. Neppure all'estero, dove le sirene si fanno seducenti.L’esonero di Potter ha lasciato scoperta un’altra panchina in Premier League. Il Chelsea, infatti, sarebbe alla ricerca di un manager di assoluto valore per il futuro prossimo. La priorità sarebbe que ...