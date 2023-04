Murales con un uomo che allatta | Lega all' attacco a Rimini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolimagazine : VIDEO NM - Napoli, ai Quartieri Spagnoli dinanzi al Murales Maradona spunta una 500 azzurra con la N e la bandiera! - madreincazzata1 : Rimini, murales con un uomo che allatta, è caos Lega: 'Ideologia perversa' - ColucciLc : RT @TMWSampdoria: Sampdoria, al Molo dell'Amicizia un murales con Boskov - questoutenteeh : @sisonoisabel con le cozze cagai a spruzzo sulle mattonelle diventai un writer con i murales - TMWSampdoria : Sampdoria, al Molo dell'Amicizia un murales con Boskov -

"Nello stesso spazio, però, già dall'estate dell'anno scorso era presente un altrola bandiera transgender che vedete sopra in foto e che era apparso qualche giorno prima del Pride. Mi ...Sull'isola di Faial, Marina di Horta è un centro pittoresco e decorato da coloratissimi... presenza umana ridotta al minimo, la natura e gli elementi che si impongonoforza: in Europa non ...... ha spiegato di avviare subito le verifiche per appurare se isiano stati realizzati in ... "Queste deturpazioni vanno bene" si chiede infine Montevecchi, concludendol'affermare che il ...

Rimini, murales con un uomo che allatta, è caos Lega: "Ideologia ... il Resto del Carlino

Studenti e street artist per la realizzazione di murales sul palazzo dell’anagrafe di Piazza San Benedetto da Norcia.Un murales che raffigura un uomo che allatta un bambino è stato dipinto vicino alla chiesa di San Nicolò a Rimini, suscitando polemiche da parte del consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecch ...