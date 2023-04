Muore a undici anni per un tumore mai diagnosticato: tre medici del Bambino Gesù di Roma a processo (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono tre i medici dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù finiti a processo che dovranno rispondere della morte di Antonio Bertoni, undici anni. Secondo quanto riportato da Fanpage, la Procura della Repubblica di Roma, con il pm Gianfranca Dito, chiuse le indagini, ha confermato che il decesso del minore è sopraggiunto a causa della negligenza dei medici. Il piccolo era infatti affetto da un linfoma linfoblastico: un tumore che non gli era mai stato diagnosticato. Il Bambino prima di morire era stato accompagnato tre volte al pronto soccorso e gli indizi erano tali da sospettare una condizione grave: nonostante questo, non sarebbe mai stato sottoposto ad una radiografia al torace e biopsia. I fatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono tre idell’ospedale pediatricofiniti ache dovranno rispondere della morte di Antonio Bertoni,. Secondo quanto riportato da Fanpage, la Procura della Repubblica di, con il pm Gianfranca Dito, chiuse le indagini, ha confermato che il decesso del minore è sopraggiunto a causa della negligenza dei. Il piccolo era infatti affetto da un linfoma linfoblastico: unche non gli era mai stato. Ilprima di morire era stato accompagnato tre volte al pronto soccorso e gli indizi erano tali da sospettare una condizione grave: nonostante questo, non sarebbe mai stato sottoposto ad una radiografia al torace e biopsia. I fatti ...

