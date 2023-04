Multe salatissime a chi tiene le case sfitte. Ecco dove (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Belgio ha un grosso problema abitativo. Bastarebbe girare per il centro di una città importante come Anversa per rendersene conto: intere vie nella zona intorno alla (bellissima) piazza principale sono completamente disabitate, un colpo d’occhio scioccante in una città portuale che ha ancora oggi un florido commercio di preziosi fra le sue attività principali. Problema prezzi Il problema non è la mancanza di appartamenti. A Bruxelles ogni anno vengono costruite 3.500 nuove case. Le ONG e le associazioni di volontariato sostengono che si guarda più alle esigenze degli investitori privati che a quelle dei cittadini. Con l’aumento dei prezzi dell’energia e l’inflazione in crescita, la situazione peggiorerà ulteriormente anche a Bruxelles, come in altre parti. Secondo l’ONG Housing Europe i rincari degli affitti sono alle stelle raggiungendo livelli record. Una tendenza ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Belgio ha un grosso problema abitativo. Bastarebbe girare per il centro di una città importante come Anversa per rendersene conto: intere vie nella zona intorno alla (bellissima) piazza principale sono completamente disabitate, un colpo d’occhio scioccante in una città portuale che ha ancora oggi un florido commercio di preziosi fra le sue attività principali. Problema prezzi Il problema non è la mancanza di appartamenti. A Bruxelles ogni anno vengono costruite 3.500 nuove. Le ONG e le associazioni di volontariato sostengono che si guarda più alle esigenze degli investitori privati che a quelle dei cittadini. Con l’aumento dei prezzi dell’energia e l’inflazione in crescita, la situazione peggiorerà ulteriormente anche a Bruxelles, come in altre parti. Secondo l’ONG Housing Europe i rincari degli affitti sono alle stelle raggiungendo livelli record. Una tendenza ...

