Moviola Sassuolo-Torino | l’episodio chiave del match

(Di lunedì 3 aprile 2023)arbitraledelvalido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 28ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Pezzuto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioTisi : 19.25, #ZonaCesarini su @Radio1Rai, @Radio1Sport e @raiplaysound. Posticipi di Lega Serie A: (ore 19.30) Empoli-Lec… -

Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadio Mapei,e Torino si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della Serie A ...Erano solo due i precedenti con il Napoli di Spalletti , risalenti entrambi partite casalinghe col: il 6 - 1 del 30 aprile 2022 e il 4 - 0 del 29 ottobre 2022. I precedenti con il Milan ...Diffidato, salterà la partita con il. Juve - Verona, gli episodi della ripresa Al 3' del secondo tempo ci starebbe un giallo per Dawidowicz che a centrocampo interviene da dietro su Milik ...

Sassuolo-Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino, monday night che alle 20:45 chiuderà la 28^ giornata di Serie A. SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, ...Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Mapei, Sassuolo e Torino si affrontano nel match valido ...