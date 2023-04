Mourinho-Dybala, rivelazione stupefacente: nessuno lo avrebbe immaginato (Di lunedì 3 aprile 2023) Mourinho e Paulo Dybala sono le due figure principali nell’ecosistema della Roma: arrivano nuove dichiarazioni sullo Special One e sulla Joya L’approdo di José Mourinho sulla panchina giallorossa ha cominciato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 3 aprile 2023)e Paulosono le due figure principali nell’ecosistema della Roma: arrivano nuove dichiarazioni sullo Special One e sulla Joya L’approdo di Josésulla panchina giallorossa ha cominciato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emre929239281 : @Darmumas Ma anche se fosse... Ma secondo voi mourinho chiederebbe dybala....come no. - Andrea96173130 : @bergomifabio Penso che Mourinho voglia allenare Dybala quindi verrebbe volentieri a Milano - Claudel_IT : 4-2-3-1 Zalewski Smalling Llorente Spina Matic Pellegrini Solbakken Wijnaldum El Shaaraw… - francescomarzi : @danielelozzi Dybala, Matic, Wijnaldum, in parte Belotti e Llorente, hanno detto loro stessi che sono venuti perche chiamati da Mourinho. - Bea95816130 : RT @AmalaTV_: TS - C'è Joya per l'#Inter? #Dybala legato a Mourinho, se esce il tecnico, va via anche Paulo e Marotta vuole suturare una f… -