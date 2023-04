MotoGP | i promossi e bocciati del GP d’Argentina | Marco Bezzecchi | mago della pioggia Bagnaia si perde a Termas de Rio Hondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il secondo round del Mondiale 2023 diè entrato a far parte dell’album dei ricordi. Sul circuito dide Rio, in Argentina, sono stati emessi i verdetti ed è tempo di valutazioni, didel weekend sudamericano.(Ducati Mooney VR46) – Prima vittoria in carriera in, dominando dall’inizio alla fine come fosse stato sempre in questa posizione. Sul bagnato ha trovato un feeling incredibile, dando seguito a quanto già aveva fatto vedere in condizioni di asciutto. Per lui la vettaclassifica mondiale e una grande soddisfazione. Johann Zarco (Ducati Pramac) – Una seconda parte di gara in grande rimonta gli è valsa la piazza d’onore. Impressionante ...