MotoGp | Bezzecchi trionfa in Argentina Bagnaia cade

(Di lunedì 3 aprile 2023) caption id="attachment 340991" align="alignleft" width="150" Marco/captionUno straordinario Marcosul bagnato in, prendendosi la prima vittoria in carriera ine la leadership del Mondiale: il pilota Mooney VR46 ha preceduto sul traguardo di Termas le altre Ducati di Zarco (Pramac) e Alex Marquez (Gresini).A 8 giri dalla fine scivolata permentre era 2° all`inseguimento di: Pecco è ripartito ma ha chiuso nelle retrovie. 4° un super Morbidelli, 5° Martin e 6° Miller. Poi Quartararo, Marini, Rins e Di Giannantonio.

Nel Gp di Argentina della, la vittoria va a Marco, davanti a Zarco e Alex Marquez. L'italiano, diventa anche leader del Mondiale, sfruttando la caduta di Bagnaia. Guarda il video con gli highlights della ...Dopo aver vinto la sua prima gara in Argentina,si è presentato sul podio con la maglia della Nazionale albiceleste firmata da Leo Messi. Marco replica il gesto fatto dal suo idolo Rossi otto anni prima, quando Valentino vinse a Termas de ...Marcocentra a Termas de Rio Hondo la prima vittoria in carriera ine non può che meritararsi il 10 con lode in pagella. Bene anche Zarco e Alex Marquez, rispettivamente 2° e 3°. Prima ...

Marco è legato al nove volte campione del mondo che lo ha fatto crescere nella sua Academy. Terzo in Moto3 e in Moto2, fa della lettura della gara il suo punto di forza, proprio come Valentino ...Le parole del vincitore del GP d'Argentina Marco Bezzecchi e del campione del mondo Francesco Bagnaia, caduto e finito fuori dai punti ...