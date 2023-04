Motocross | GP Svizzera 2023 | programma MX2 e MXGP | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 aprile 2023) Torna in scena il Mondiale die lo farà con un appuntamento davvero particolare. Nel corso del prossimo fine settimana, e non solo come vedremo, andrà in scena il Gran Premio di, terza prova dei Mondialie MX2. Sul tracciato di Frauenfeld, infatti, si gareggerà nel weekend pasquale, ma con un format davvero fuori dal comune. Le qualifying race, infatti, si terranno come sempre nella giornata di sabato 8 aprile, mentre le gare si disputeranno lunedì 10 aprile, saltando la domenica di Pasqua. Gara-1 dellascatterà alle ore 14.15, mentre Gara-2 sarà alle ore 17.10. Arriviamo a questo evento con la classifica della classe regina che vede dominare Jorge Prado con 100 punti mentre Jeffrey Herlings si è portato in scia a 7 lunghezze di distanza. Nella MX2, invece, Jago Geerts ...