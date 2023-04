Morto Mimmo Cecere | lo specialista delle promozioni in B | aveva 51 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Politicarilazu1 : RT @Adriano72197026: Infarto fulminante - andreagambetta : RT @Adriano72197026: Infarto fulminante - Stebox2 : RT @11Giuliano: Altro sportivo: E’ morto improvvisamente Mimmo Cecere, affrontò la Ternana quattro volte. L’ex portiere stroncato da infar… - GeMa7799 : È morto a 51 anni, a causa di un malore improvviso, l’ex portiere del Pescara Mimmo Cecere. Ha avuto un infarto men… - greggialberto : RT @11Giuliano: Altro sportivo: E’ morto improvvisamente Mimmo Cecere, affrontò la Ternana quattro volte. L’ex portiere stroncato da infar… -

Mondo del calcio in lutto per l'improvvisa e prematura scomparsa, a soli 51 anni, di Domenico '' Cecere, ex portiere cresciuto nelle giovanili del Napoli, e grande protagonista negli anni '90 e 2000 con le promozione in B con Palermo (da secondo), Fermana ed Avellino. Soprattutto in ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Lutto improvviso nel mondo del calcio italiano. ÉDomenico '' Cecere, ex portiere di Avellino e Messina (e ad inizio carriera anche a Palermo), originario di Caserta. Cecere - che era rimasto molto legato con le sue ex squadre - si è ...1' DI LETTURA MESSINA " E'oggi l'ex portiere del Messina calcio Domenico "" Cecere che è stato colpito da un infarto mentre si trovava in famiglia a Carinola, in provincia di Caserta. Cecere è stato un protagonista ...

Mimmo Cecere morto, infarto fulminante per l’ex portiere del Messina Corriere della Sera

Foto: da sinistra Domenico Cecere, Liam Ardigò e Mauro Chiodini, portieri della promozione della Fermana in serie B. Domenico Cecere è stato colto da un infarto domenica mentre era a casa dei genitori ...Cresciuto nelle giovanili del Napoli, aveva conquistato la seconda serie con Palermo, Fermana e Avellino (due volte). Un infarto la causa del decesso ...