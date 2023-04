Morte blogger russo: fermata Darya Trepova. L’accusa di Mosca: “Attentato voluto da Kiev”. Incolpato anche Navalny (Di lunedì 3 aprile 2023) E' stata fermata dai servizi di sicurezza russi, Darya Trepova, 26 anni, la donna accusata di aver provocato, attraverso una statuetta imbottita di tritolo, l'esplosione in un bar di San Pietroburgo, che ha perovocato la Morte del giornalista Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky e il ferimento di 39 persone, diu cui 10 in modo grave. Lo riferiscono i media russi Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 aprile 2023) E' statadai servizi di sicurezza russi,, 26 anni, la donna accusata di aver provocato, attraverso una statuetta imbottita di tritolo, l'esplosione in un bar di San Pietroburgo, che ha perovocato ladel giornalista Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky e il ferimento di 39 persone, diu cui 10 in modo grave. Lo riferiscono i media russi

