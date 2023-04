Morgan torna in Tv: “Il mio Stramorgan, una Lectio Magistralis” (Di lunedì 3 aprile 2023) «La mia Lectio Magistralis tra pop e musica colta» Il Giornale, di Paolo Giordano, pag. 24 Morgan ritorna in tv «il programma si intitola StraMorgan, non solo perché io sono strano ma anche perché c’è Pino Strabioli». Cosa sarà? «Una Lectio Magistralis in seconda serata su Raidue, dal 10 al 14 aprile. Per la Rai è una trasmissione sperimentale». Obiettivo? «Divulgare la musica». Raggiunto a sorpresa poco prima di iniziare le prove negli studi Rai di Torino, Morgan è un flusso di parole, ricordi, progetti e pure qualche confidenza personale: «Mia figlia Maria Eco è un gioiello, dormiamo tutti insieme nel lettone, anzi no, talvolta lei si alza e va da sola in quello che chiama “il letto pico”». Ma per il resto Marco Castoldi detto ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 3 aprile 2023) «La miatra pop e musica colta» Il Giornale, di Paolo Giordano, pag. 24riin tv «il programma si intitola Stra, non solo perché io sono strano ma anche perché c’è Pino Strabioli». Cosa sarà? «Unain seconda serata su Raidue, dal 10 al 14 aprile. Per la Rai è una trasmissione sperimentale». Obiettivo? «Divulgare la musica». Raggiunto a sorpresa poco prima di iniziare le prove negli studi Rai di Torino,è un flusso di parole, ricordi, progetti e pure qualche confidenza personale: «Mia figlia Maria Eco è un gioiello, dormiamo tutti insieme nel lettone, anzi no, talvolta lei si alza e va da sola in quello che chiama “il letto pico”». Ma per il resto Marco Castoldi detto ...

