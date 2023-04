(Di lunedì 3 aprile 2023)(da social Rai2)torna in tv, ma questa volta a fare ciò che più gli è congeniale: parlare di musica. Da lunedì 10 aprilenella seconda serata di Rai 2 Stra, un viaggio nel panorama musicale di tutti i tempi che l’ex giudice di X Factor compirà in compagnia di. Saranno quattro puntate dedicate alla musica in onda fino a giovedì 13 aprile, tra lezioni-show, visite guidate alle canzoni e alle voci che hanno fatto la storia. In ogni puntata, con, interverranno ospiti e un’orchestra formata da giovani musicisti, che si alterneranno tra racconti e note, partiture e parole. Con Stra, di fatto,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiofabbretti : Morgan accontentato: arriva su Rai 2 #StraMorgan. Con lui c’è Pino Strabioli -

