Moratti stronca Inzaghi | Rappresenta il problema dell' Inter

(Di lunedì 3 aprile 2023) L'ex presidenteha usato parole dirette per definire il momentoa squadra di Simone: "Per ora i risultati non gli danno ragione"

Letizia, candidata del Terzo Polo al Pirellone, vorrebbe tutelare le licenze dei tassisti, ma Carlo Calenda, uno dei leader della stessa formazione,l'ex ministro e preme per la "concorrenza", ...Letizia, candidata del Terzo Polo al Pirellone, vorrebbe tutelare le licenze dei tassisti, ma Carlo Calenda, uno dei leader della stessa formazione,l'ex ministro e preme per la "concorrenza", ...

Gelmini stronca la Legge di Bilancio (“non c'è nulla sulla scuola”) ed esalta Letizia Moratti: una vincente alla guida della Lombardia - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro per 19 anni con 16 trofei messi in bacheca sotto la sua gestione, ai microfoni di Radio Anchi'Io Sport ha individuato il "problema" della Beneamata:"Io non so ...