Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanewseu : Moratti: “#Mourinho? Spero rimanga alla #Roma, lo vedo bene lì” ? - PagineRomaniste : #Moratti: 'Vedo bene #Mourinho alla #Roma. Spero rimanga' #ASRoma - forzaroma : Moratti: “Spero che Mourinho resti alla Roma” #ASRoma - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @LucaBellinzona: Dopo il pessimo risultato in #Lombardia, e dopo aver sfruttato il #TerzoPolo per farsi candidare, adesso #Moratti lanci… - LucaBellinzona : Dopo il pessimo risultato in #Lombardia, e dopo aver sfruttato il #TerzoPolo per farsi candidare, adesso #Moratti l… -

... allora Calenda+Renzi sostennero Letizia, adesso si aiutano con +Europa. Se tutti, o una ... ma anche tra chi sa e chi non sa,), contro il lavoro... Abbiamo una destra e una sinistra ...Non so se gli ridaranno la stessa carica, madi si". Infine: insieme a lei come "consigliere ... Con Gallera assessore, ma anche conassessore, non abbiamo mai avuto problemi, i rapporti ...... può lavorare ovunque, ma si trova già nel club giusto eche ci rimanga. Non so come lavora ... Il sistema ha beneficiato anche di presidenti del livello di Berlusconi,, Agnelli, ma ora ...

Moratti: 'Spero che Mourinho resti alla Roma' | Serie A Calciomercato.com

L'ex presidente dell'Inter ha parlato del futuro in giallorosso dello Special One: "Lo vedo bene nella capitale" ...Ammettiamo che il Terzo polo volesse presentarsi con ambizioni tonitruanti come in Lombardia: allora Calenda+Renzi sostennero Letizia Moratti, adesso si aiutano ... ma anche tra chi sa e chi non sa, ...