Moratti non fa sconti all’Inter: “Inzaghi un problema. Conte? Garantisce vittorie” (Di lunedì 3 aprile 2023) L'ex patron dell'Inter Massimo Moratti ha analizzato il momento della squadra nerazzurra sottolineando anche le responsabilità per questa situazione complicata dell'ultimo periodo. Leggi su itasportpress (Di lunedì 3 aprile 2023) L'ex patron dell'Inter Massimoha analizzato il momento della squadra nerazzurra sottolineando anche le responsabilità per questa situazione complicata dell'ultimo periodo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Militos_Way : @FcInterNewsit Moratti dice cose metà e metà. Non condanna del tutto Inzaghi, non promuove del tutto Conte. Non con… - GianmarcoDaria : ???Chi le piacerebbe incontrare in semifinale? ???#Moratti: 'Diventa difficile, non lo so. Il Napoli, la cosa nuova… - GianmarcoDaria : ???Inzaghi lo manderebbe via? ???#Moratti: 'Non mi permetto di dire niente, ho cambiato troppi allenatori per essere… - GianmarcoDaria : ???Ai tempi del Triplete è vero che, come raccontato da Tuttosport, avrebbe esonerato Mourinho se avesse perso lo sc… - GianmarcoDaria : ???Gli impegni nazionali danneggiano i campionati? ???#Moratti: 'Non lo so, dipende dallo stato di forma. Lukaku non… -