Moratti | «Inzaghi ha grosse responsabilità Lukaku? Fuori condizione Sulla Juve…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai. Le sue dichiarazioni: «? E’ lui che si è preso ladi questo momento. Contro la Fiorentina è mancata la grinta che di solito si vede nella squadra. Traghettatore non so se sarà la strada. Conte sarebbe utilissimo e garantirebbe una vittoria per la squadra. Nazionali? Dipende dallo stato di forma dei giocatori enon è in. Non ha perso le sue qualità ma fisicamente non rende. Dare la colpa all’Inter o al Belgio poco importa. Juventus? Allegri si sta comportando molto bene soprattutto nella situazione difficile. Il merito è tutto suo. Quello ...