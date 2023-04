Moratti: “Inzaghi è un problema per l’Inter, il ko contro il Milan un segnale positivo per il Napoli” (Di lunedì 3 aprile 2023) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, parlando del momento che stanno vivendo i nerazzurri: “contro la Fiorentina non c’era grinta. Sembrava una bella amichevole, ma non ho visto quella voglia di vincere e questo mi è dispiaciuto molto. Inzaghi? Al momento rappresenta un problema. Si è presto la responsabilità di portare avanti la squadra, ma i risultati non gli stanno dando ragione. Sarà fondamentale qualificarsi alla prossima Champions League. Adesso la squadra deve rimanere concentrata, ma anche avere una sveglia“. Moratti ha poi parlato dei singoli: “Lukaku non è in forma, lo abbiamo capito l’altro giorno. Resta un giocatore di grande qualità, ma il suo fisico attualmente non regge. Non so se sia colpa della società o ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) L’ex presidente del, Massimo, è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, parlando del momento che stanno vivendo i nerazzurri: “la Fiorentina non c’era grinta. Sembrava una bella amichevole, ma non ho visto quella voglia di vincere e questo mi è dispiaciuto molto.? Al momento rappresenta un. Si è presto la responsabilità di portare avanti la squadra, ma i risultati non gli stanno dando ragione. Sarà fondamentale qualificarsi alla prossima Champions League. Adesso la squadra deve rimanere concentrata, ma anche avere una sveglia“.ha poi parlato dei singoli: “Lukaku non è in forma, lo abbiamo capito l’altro giorno. Resta un giocatore di grande qualità, ma il suo fisico attualmente non regge. Non so se sia colpa della società o ...

