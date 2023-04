Moratti: «Inter, con la Fiorentina sembrava amichevole! Manca grinta» (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimo Moratti, Intervenuto a Radio Anch’io sport, ha analizzato il momento dell’Inter reduce dalla sconfitta in casa contro la Fiorentina. Un focus, inoltre, su Inzaghi e su un possibile ritorno di Conte SCONFITTA ? Moratti analizza la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina: «Inzaghi problema? Chi lo sa. Rappresenta il problema comunque perché è l’allenatore e si è preso la responsabilità. Purtroppo i risultati non gli danno ragione. Quello che mi è dispiaciuto non è il risultato, ma la Mancanza di grinta. sembrava una partita amichevole bellissima, ma non c’era quel “devo vincere a tutti i costi”. Non l’ho visto questo. Una partita molto importante ed è importante che l’Inter faccia punti per ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimovenuto a Radio Anch’io sport, ha analizzato il momento dell’reduce dalla sconfitta in casa contro la. Un focus, inoltre, su Inzaghi e su un possibile ritorno di Conte SCONFITTA ?analizza la sconfitta dell’contro la: «Inzaghi problema? Chi lo sa. Rappresenta il problema comunque perché è l’allenatore e si è preso la responsabilità. Purtroppo i risultati non gli danno ragione. Quello che mi è dispiaciuto non è il risultato, ma lanza diuna partita amichevole bellissima, ma non c’era quel “devo vincere a tutti i costi”. Non l’ho visto questo. Una partita molto importante ed è importante che l’faccia punti per ...

