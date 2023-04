Moratti: "Il Napoli? Vorrei affrontarlo in semifinale di Champions'' (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, a Radio anch'io sport su Rai Radio 1 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Io non so se è Inzaghi il problema dell'Inter, ma di sicuro lo rappresenta dato che è l'allenatore e per ora i risultati non gli danno ragione. -afferma Moratti - Sabato ho visto una notevole mancanza di grinta, sembrava una amichevole. La squadra ha bisogno di una sveglia, ma allo stesso tempo deve rimanere concentrata e non subire choc in questa fase delicata della ragione. Conte? Ha dimostrato di essere molto bravo, certamente sarebbe utilissimo e potrebbe garantire vittorie. L'Inter deve fare punti e andare in Champions, è troppo importante come traguardo e poi ha l'impegno dei quarti -prosegeu Moratti -. Lukaku? Quest'anno non è in forma. Non ha perso le sue grandi qualità ma fisicamente ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimo, ex presidente dell'Inter, a Radio anch'io sport su Rai Radio 1 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Io non so se è Inzaghi il problema dell'Inter, ma di sicuro lo rappresenta dato che è l'allenatore e per ora i risultati non gli danno ragione. -afferma- Sabato ho visto una notevole mancanza di grinta, sembrava una amichevole. La squadra ha bisogno di una sveglia, ma allo stesso tempo deve rimanere concentrata e non subire choc in questa fase delicata della ragione. Conte? Ha dimostrato di essere molto bravo, certamente sarebbe utilissimo e potrebbe garantire vittorie. L'Inter deve fare punti e andare in, è troppo importante come traguardo e poi ha l'impegno dei quarti -prosegeu-. Lukaku? Quest'anno non è in forma. Non ha perso le sue grandi qualità ma fisicamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 100x100Napoli : Moratti: “Quella di ieri una sorpresa. Ma ora il Napoli ha capito che il Milan è forte” - - sportface2016 : #Moratti: “#Inzaghi è un problema per l’#Inter. La sconfitta contro il #Milan? Un segnale positivo per il #Napoli” - GianmarcoDaria : ???Chi le piacerebbe incontrare in semifinale? ???#Moratti: 'Diventa difficile, non lo so. Il Napoli, la cosa nuova… - GianmarcoDaria : ???Cosa ne pensa del ko del Napoli col Milan? ???#Moratti: 'Sinceramente una sorpresa, ma forse è meglio aver perso… - Luxgraph : Moratti: 'Inter, Conte garantirebbe più vittorie. Bene Allegri con la Juve' -