Monza | sottraeva denaro e gioielli all’anziano che accudiva da anni | indagata una badante La polizia sequestra 139mila euro

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ha sottrattocheda. Per questo unadi 55con l’accusa di aver raggirato e derubato un ultraottantenne di cui si occupava a, sfruttandone la fragilità emotiva. Secondo quanto emerso dalle indagini della, dopo essere stata assunta nel 2019 la donna ha convinto l’anziano, rimasto vedovo, ad aprire un conto corrente bancario cointestato sul quale sono stati versati 115mila, ricavato della vendita di un appartamento di proprietà dell’uomo. Poi la 55enne aveva sottratto l’intera somma con prelievi in contanti, bonifici e assegni versati sul suo conto corrente postale personale. Lainoltre ...

... prima ai danni di una donna, alla qualela bicicletta, il portafogli e il telefono ... nel 2005 veniva arrestato per aver spacciato stupefacenti all'interno del Parco di. Nel 2008 ......residente hanno identificato e denunciato per truffa in concorso due donne della provincia di... dalle qualila somma di circa 3.200,00 euro. Altra truffa aggravata a Monte San ...A Monte Urano sono state denunciate due donne della provincia diBrianza, una di 61 anni, l'... dalle qualicirca 3.200 euro. A Monte San Pietrangeli un residente ha denunciato ai ...

Monza, sottraeva denaro e gioielli all’anziano che accudiva da anni: indagata una badante Il Fatto Quotidiano

Badante ruba 139mila euro ad anziano a Monza, una donna di 55 anni è indagata: sottraeva soldi e gioielli. L'uomo ha sporto denuncia a gennaio 2023.