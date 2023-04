Montenegro, Jakov Milatovic nuovo presidente. Si chiude dopo 30 anni l'era di Milo Djukanovic (Di lunedì 3 aprile 2023) In Montenegro, dove nel ballottaggio delle elezioni presidenziali era in atto una sfida tra il vecchio e il nuovo, ha largamente vinto il nuovo, segnando la fine di un'era. Jakov Milatovic, giovane e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) In, dove nel ballottaggio delle elezioni presidenziali era in atto una sfida tra il vecchio e il, ha largamente vinto il, segnando la fine di un'era., giovane e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicoferlav : RT @durezzadelviver: Elezioni in Montenegro, vince il candidato ultra-europeista Jakov Milatovic. Battuto il presidente uscente al potere d… - nemiroski : RT @KTonkova: Comunque, oltre alla Finlandia, anche in Montenegro e Bulgaria si sono svolte le elezioni nel weekend scorso. Il nuovo presi… - Fantast27655985 : RT @KTonkova: Comunque, oltre alla Finlandia, anche in Montenegro e Bulgaria si sono svolte le elezioni nel weekend scorso. Il nuovo presi… - OrtigiaP : RT @durezzadelviver: Elezioni in Montenegro, vince il candidato ultra-europeista Jakov Milatovic. Battuto il presidente uscente al potere d… - necvinecdolo : RT @durezzadelviver: Elezioni in Montenegro, vince il candidato ultra-europeista Jakov Milatovic. Battuto il presidente uscente al potere d… -