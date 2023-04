Monopattini | Parigi vieta quelli elettrici a noleggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Circa il 90% dei parigini ha votato contro i monopattini a noleggio nel referendum indetto dal Comune. Se l'ammini… - repubblica : Parigi, un referendum plebiscito: bocciati i monopattini in città - SkyTG24 : Parigi, plebiscito contro monopattini a noleggio: no al 90% - L_Triggiani : Sarebbe ora di pensarci anche a #Roma ?@gualtierieurope? ?? ?@diarioromano? Monopattini a Parigi, dopo il referendu… - monica603277441 : GIUSTISSIMO! -

Le tre società di sharing Lime, Dott e Tier Mobility "prendono atto" del voto delle cittadine e dei cittadini dicontro l'uso deielettrici in libero servizio nel referendum popolare indetto ieri dalla sindaca, Anne Hidalgo. In una nota, i tre operatori confermano che il loro contratto "non ...È per questo che, a partire dal mese di settembre,eliminerà tutti ielettrici a noleggio dalle vie del centro urbano. Questi mezzi ormai hanno conquistato le strade della capitale ...AGI - Sein un referendum ha votato per lo stop al noleggio deiche dovrebbe entrare in vigore a settembre, a Roma si punta su un riordino e su uno snellimento del settore : dopo Pasqua è ...

Parigi dice addio ai monopattini elettrici a noleggio. A seguito di un referendum non vincolante indetto dal Comune, circa l’89% dei pochissimi votanti si è schierato contro la presenza degli ...Questo significa che "le tre societá che pagano i contratti per operare a Parigi, inclusa la societá con sede negli Stati Uniti Lime, dovranno ritirare la loro flotta di 15.000 monopattini elettrici ...