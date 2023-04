Monete e anfore antiche pronte a essere immesse sul mercato nero | maxi sequestro a Latina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MutiLeonilde : RT @Lunanotizie: ?? Terracina, sequestrata collezione di monete, anfore e altri oggetti di epoca greca e romana ?? Leggi qui - Vdruz : Terracina. Sequestrata rara collezione di reperti archeologici dell’antica Grecia e dell’età Romana… - rep_roma : Cinquecento monete antiche e varie anfore usate come arredi in casa: denunciato a Terracina [aggiornamento delle 12… - Rolfi39 : RT @TgrRaiSicilia: Terracina, operazione della @GDF: sequestrati monete, anfore e vasi di età greca. Alcuni pezzi farebbero parte della col… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Terracina, operazione della @GDF: sequestrati monete, anfore e vasi di età greca. Alcuni pezzi farebbero parte della col… -

In particolare, il padrone di casa è accusato di avere detenuto illegalmente più di 500 monete risalenti al periodo compreso tra IV secolo a. C. e III secolo d. C, quello magno-greco, bizantino e romano. In particolare, i finanzieri hanno scoperto più di 500 monete greche, bizantine e romane. Sono stati recuperati 13 pezzi tra anfore e vasellame vario di origine greca.

Latina: scoperte monete e anfore antiche pronte a essere immesse sul mercato nero Agenzia Nova

Monete e anfore antiche pronte a essere immesse sul mercato clandestino. E’ quanto hanno scoperto in una casa i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina. Nel blitz i ...Il tesoro privato, stimato per circa 500mila euro, consiste in: 500 monete di periodo magno-greco ... Inoltre, sono state recuperati 13 pezzi tra anfore e vasellame vario di origine greca, alcuni dei ...