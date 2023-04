Mola TV, da oggi necessario un abbonamento mensile di 3,99€. (Di lunedì 3 aprile 2023) Da oggi lunedì 3 aprile per vedere i contenuti su Mola TV sarà necessario un abbonamento mensile di 3,99€. Con Mola: oltre 1.100 eventi live, tutti in italiano. Liga Profesional, il Brasileirão, tutta la Libertadores e la Sudamericana in esclusiva.Ma non solo: l'Eredivisie, le amichevoli internazionali di calcio, il campionato e la Coppa di Grecia e la Gallagher Premiership di rugby! E poi ancora: tutte le gare di NASCAR Cup Series, il meglio della boxe mondiale targata Top Rank, Boxxer e Frank Warren e l’MMA con Bellator e Cage Warriors, senza dimenticare Karate Combat!Tuttavia, in quanto utente... Leggi su digital-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalunedì 3 aprile per vedere i contenuti suTV saràundi 3,99€. Con: oltre 1.100 eventi live, tutti in italiano. Liga Profesional, il Brasileirão, tutta la Libertadores e la Sudamericana in esclusiva.Ma non solo: l'Eredivisie, le amichevoli internazionali di calcio, il campionato e la Coppa di Grecia e la Gallagher Premiership di rugby! E poi ancora: tutte le gare di NASCAR Cup Series, il meglio della boxe mondiale targata Top Rank, Boxxer e Frank Warren e l’MMA con Bellator e Cage Warriors, senza dimenticare Karate Combat!Tuttavia, in quanto utente...

