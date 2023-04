Modena Femminile: poker allo United (Di lunedì 3 aprile 2023) Modena: Ierardi, Bellamico, Biagioni, Sola, La Torre (36’st Preti), Pascarella (31’st Gabrielli), Chierici, Sarego, Boni (20’st Ferlicca), Bergamini (32’st Coppelli), Paini (29’st Balestri). A disposizione: Forti, Gandolfi, Ferraro, Dotto. Allenatore: Montanini United ROMAGNA WOMEN: Siboni, Cardona, Piscaglia, Balladelli, Ercolani, Cappelli, Zani, Milella (65? Balzani), Menozzi, Petrini, Quercioli. A disposizione: Rondinini, Benvenuti, Teodorani, Mazzi. Allenatore: Lazzerini Gol: 31’ pt. Pascarella, 39’ pt. Bergamini, 10’ st. Boni, 47’ st. Balestri. Il Modena Femminile segnando due gol per tempo ha avuto la meglio sullo United Romagna Women. Un 4-0 che consente alle canarine di confermare il primo posto in classifica, con un punto di vantaggio sull’Accademia Spal, nella fase decisiva della ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 3 aprile 2023): Ierardi, Bellamico, Biagioni, Sola, La Torre (36’st Preti), Pascarella (31’st Gabrielli), Chierici, Sarego, Boni (20’st Ferlicca), Bergamini (32’st Coppelli), Paini (29’st Balestri). A disposizione: Forti, Gandolfi, Ferraro, Dotto. Allenatore: MontaniniROMAGNA WOMEN: Siboni, Cardona, Piscaglia, Balladelli, Ercolani, Cappelli, Zani, Milella (65? Balzani), Menozzi, Petrini, Quercioli. A disposizione: Rondinini, Benvenuti, Teodorani, Mazzi. Allenatore: Lazzerini Gol: 31’ pt. Pascarella, 39’ pt. Bergamini, 10’ st. Boni, 47’ st. Balestri. Ilsegnando due gol per tempo ha avuto la meglio sulloRomagna Women. Un 4-0 che consente alle canarine di confermare il primo posto in classifica, con un punto di vantaggio sull’Accademia Spal, nella fase decisiva della ...

