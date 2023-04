Modena – Cittadella 0 – 0

(Di lunedì 3 aprile 2023) A.S.s.r.l. Unipersonale – Via Ca’ dai Pase n° 41/B, 35013– C.F. 01317970240 – P.IVA 02306920287 – Reg.Imp. n° 01317970240 – R.E.A. PD: 0221075 – Capitale Sociale € 2.500.000,00 int.ver.Direzione e coordinamento SO.FI.D.A. S.P.A. Fonte articolo e foto: www.as.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Serie B, #ModenaCittadella 0-0: poche emozioni al Braglia - tabellamercatob : Ultima gara 12^ ritorno #SerieB Ieri #ModenaCittadella 0-0 Tabellino e cronaca - Luisito_Bandera : #Futbol?? Resultados Finales: #SerieA???? Spezia 1-1 Salernitana Napoli 0-4 Milan Roma 3-0 Sampdoria Monza 0-2 Lazio… - Ghanabettips : Serie B, Modena vs Cittadella, RESULT: 0 - 0 -

...15 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 0 14:30 FC Utrecht - FC Volendam 0 - 0 14:30 Sparta Rotterdam - Feyenoord 1 - 3 16:45 Fortuna Sittard - FC Groningen 3 - 1 CALCIO - SERIE B 16:150 - ......15 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 0 14:30 FC Utrecht - FC Volendam 0 - 0 14:30 Sparta Rotterdam - Feyenoord 1 - 3 16:45 Fortuna Sittard - FC Groningen 3 - 1 CALCIO - SERIE B 16:150 - ......15 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 0 14:30 FC Utrecht - FC Volendam 0 - 0 14:30 Sparta Rotterdam - Feyenoord 1 - 3 16:45 Fortuna Sittard - FC Groningen 3 - 1 CALCIO - SERIE B 16:150 - ...

Serie B: Modena-Cittadella si annullano, al Braglia finisce 0-0 - Sportmediaset Sport Mediaset

Una volta partiti i lavori di restyling del Franchi la Fiorentina sarà costretta a migrare in un altro stadio per almeno due stagioni e fra le.Un autentico boom di spettatori nel campionato cadetto: 132mila sugli spalti solo nell'ultimo turno, mai così tanti dal 2002 ad oggi ...