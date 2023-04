Mobilità ATA 2023, domande e modifiche entro oggi 3 aprile. Pubblicazione movimenti l’1 giugno (Di lunedì 3 aprile 2023) Scadono oggi 3 aprile le domande di Mobilità del personale ATA. Le domande hanno validità, se accolte, dall'ano scolastico 2023/24. entro oggi è possibile effettuare modifiche alle domande, anche se già inoltrate. Può presentare domanda di Mobilità il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) Scadonoledidel personale ATA. Lehanno validità, se accolte, dall'ano scolastico/24.è possibile effettuarealle, anche se già inoltrate. Può presentare domanda diil personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda. L'articolo .

Oggi, 3 aprile, è prevista la chiusura delle funzioni per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi invece entro l'11 maggio, mentre gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1° giugno.

Le O. M. nn. 36 e 38 del 1° marzo 2023 danno indicazioni circa la mobilità del personale docente, educativo e ATA e dei docenti di religione cattolica. Facendo riferimento al C. C. N. I. per il triennio scolastico 2022/23, 2023/24 e 2024/25 sottoscritto in data 27 ...