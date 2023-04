Mo: due palestinesi morti in operazione Israele a Nablus (Di lunedì 3 aprile 2023) Tel Aviv, 3 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno due palestinesi sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano durante un'operazione nella città di Nablus, in Cisgiordania, che ha preso di mira sospetti fiancheggiatori del responsabile dell'attacco che il 25 marzo ha causato il ferimento di due militari israeliani nella città di Huwara. "Due martiri uccisi per mano dell'occupazione a Nablus", ha scritto il Ministero della Salute palestinese in un breve messaggio su Facebook. Le vittime sarebbero decedute all'ospedale Rafidia, dove sono state trasferite in gravi condizioni. Il capo del dipartimento di emergenza della Mezzaluna Rossa palestinese a Nablus, Ahmad Jibril, ha indicato che altri 55 palestinesi sono stati curati per l'inalazione di gas ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Tel Aviv, 3 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno duesono stati uccisi da colpi di arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano durante un'nella città di, in Cisgiordania, che ha preso di mira sospetti fiancheggiatori del responsabile dell'attacco che il 25 marzo ha causato il ferimento di due militari israeliani nella città di Huwara. "Due martiri uccisi per mano dell'occupazione a", ha scritto il Ministero della Salute palestinese in un breve messaggio su Facebook. Le vittime sarebbero decedute all'ospedale Rafidia, dove sono state trasferite in gravi condizioni. Il capo del dipartimento di emergenza della Mezzaluna Rossa palestinese a, Ahmad Jibril, ha indicato che altri 55sono stati curati per l'inalazione di gas ...

