Mimit, 60 milioni per le imprese del sisma in Centro Italia

Il ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare direttoriale che chiarisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per le ...

Mimit, 60 milioni per le imprese del sisma in Centro Italia

"Le risorse disponibili per il 2023 sono circa 60 milioni di euro", si legge in una nota e le domande potranno essere richieste a partire dal 2 maggio e fino al 24 maggio prossimo. Il Mimit spiega che "beneficiari delle nuove agevolazioni sono esclusivamente le imprese e i titolari di" attività nei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

PNRR, elenco opere indifferibili in Gazzetta
Agli enti locali delle risorse per un ammontare di 800 milioni a valere sul PNRR e 15 milioni, pari a 1.487.000.000 di euro attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

CIM4.0, nello scorso anno 12 milioni di euro spesi in formazione
Formazione gratuita erogata dal CIM4.0 per 12 milioni di euro. Quantificata dalla piena operatività del centro: 62 webinar gratuiti con circa 6.000 partecipanti, promossi dal MISE oggi MIMIT.