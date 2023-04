Militanti o elettori? Il dilemma di Giorgia Meloni secondo Polillo

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il rischio è il diabolico perseverare nell’errore. Il non tener conto cioè delle disavventure capitate ad altri leader politici, ma tutte identiche nella loro dinamica. Matteo Renzi, con una politica forse più furba che intelligente – quegli 80 euro in busta paga per i ceti più sofferenti – aveva portato il Pd, alle elezioni europee del 2014, a conquistare la soglia del 40,81 per cento dei consensi. Il massimo nei confronti degli altri Paesi europei, ma soprattutto una percentuale da capogiro nella storia della sinistra italiana. Fin dai tempi in cui il PCI dominava la scena politica. In quelle stesse elezioni, i 5 stelle, che l’anno precedente alle politiche avevano ottenuto il 25,6 per cento dei voti al Senato ed il 23,8 al Senato, si erano fermati al 21,1 per cento. Risultato letto come si fosse trattata di una mezza sconfitta. O comunque il segnale, da molti atteso, di un Movimento ...